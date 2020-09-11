المدية: الإطاحة بعصابة من بينهم فتاتين تستدرج المواطنين وتعتدي عليهم

أخبار الجزائر
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المدية: الإطاحة بعصابة من بينهم فتاتين تستدرج المواطنين وتعتدي عليهم
بقلم معمر لعروسي

تمكنت مصالح الدرك الوطني في إطار مكافحة الجريمة من توقيف ثمانية أشخاص من بينهم فتاتين يمتهنون الإعتداء على المواطنين.

وتعود أطوار القضية بعد شكوى من أحد المواطنين أول أمس مفادها تعرضه للسرقة والتهديد من مجهولين على مستوى الطريق الوطني رقم 01.

وقد تم تكثيف التحريات من طرف أفراد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بالمدية وتوقيف كل المتورطين.

وأسفرت التحقيقات على تفكيك جمعية أشرار تتكون من 08 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 23 و 24 سنة .

وكان المتورطون يقومون بالإعتداء على مستعملي الطريق وسلب ممتلكاتهم باستعمال الفتاتين كطعم لاستدراج الضحايا.
ليتم تقديمهم إلى الجهات القضائية حيث مثلوا امام وكيل الجمهورية طبقا لاجراءات المثول الفوري.

وقد تقرر تأجيل الجلسة واصدار أوامر بوضع الحبس المؤقت ضد خمسة متهمين ووضع ثلاث متهمين آخرين تحت الرقابة القضائية.


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