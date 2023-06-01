المدية: الإطاحة بمروّجي المهلوسات وتوقيف 20 شخصا

تمكنت مصالح أمن ولاية المدية، في عمليتين متفرقتين في كل من دائرة العزيزية و البرواقية من الإطاحة بشبكتين إجراميتين. تنشطان في الاتجار والترويج بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

العملية الأولى قامت بها مصالح امن دائرة العزيزية بالمدية، والتي جاءت استغلالا لمعلومات وصلت إلى علم عناصر الشرطة القضائية لأمن الدائرة. مفادها تواجد مجموعة من الأشخاص مسبوقين قضائيا، يقومون بترويج المؤثرات العقلية و المخدرات وسط أحياء مدينة العزيزية. فورها تم التنسيق مع الجهات القضائية المختصة، ومباشرة عمليات البحث والتحري. كما تم مداهمة أماكن ومساكن المشتبه فيهم بالتنسيق الدائم و المستمر مع نيابة محكمة تابلاط، التي أسفرت عن توقيف 17 مشتبه فيه، وحجز كمية من المؤثرات العقلية وأسلحة بيضاء محظورة كانت تستعمل في الاعتداء على المواطنين.

وفي عملية ثانية تمكنت عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية الأولى بالبرواقية، من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية مختصة في ترويج المؤثرات العقلية وسط الشباب. كما أسفرت العملية عن توقيف أفراد الشبكة الإجرامية المتكونة من 03 أشخاص مسبوقين قضائيا. بالأماكن التي كانوا يتخذونها لترويج سمومهم، و حجز أكثر من 1400 قرص مهلوس من نوع بريغابالين 300. ليتم إنجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيهم، وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.

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