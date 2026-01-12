المدية: الإطاحة بمسبوق استدرج فتاة عن طريق الفايسبوك وسلبها مجوهرات ومبلغ مالي

تمكنت شرطة المدية ممثلة في الأمن الحضري حي 15 ديسمبر بالمدية ، نهاية الأسبوع الماضي من توقيف شخص مشتبه فيه في قضية النصب والاحتيال، واسترجاع مبلغ مالي من عائدات بيع المجوهرات.

وحسب بيان لمصالح الأمن، العملية جاءت على إثر شكوى تقدمت بها مواطنة تفيد بتعرضها للنصب والاحتيال. من طرف شخص يقيم خارج ولاية المدية، والذي تعرفت عليه عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي. منذ شهر أكتوبر من السنة الماضية.

حيث تطورت العلاقة إلى أن طلب منها مساعدة مالية لغرض تسوية وثائق تخص عقارات. وسيعمل على إعادة المبلغ لها لاحقا، وبعد الإلحاح لبت له الطلب وسلمت له كمية من مجوهراتها. بالإضافة إلى مبلغ مالي يقدر بـ (20 مليون سنتيم).

على إثرها باشرت عناصر الضبطية القضائية تحرياتها بالتنسيق الدائم والمستمر مع النيابة المختصة. وباستعمال تقنيات التحري الخاصة أفضت إلى التعرف عن هوية المشتبه فيه. وبعد استصدار تمديد الاختصاص وإذن بتفتيش مسكن المشتبه فيه. تم إعداد خطة أمنية محكمة مكنت من تم توقيف المشتبه فيه وضبط وحجز مبلغ مالي قدره (6097000.00 دج ). من عائدات بيع مجوهرات الشاكية، كانت موضوعة بعلبة كارتونية بغرفة مسكنه.

حيث تم انجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيه عن قضية، النصب والاحتيال مع توافر ظرف العود. وتقديمه أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.

كما دعت مصالح أمن ولاية المدية كافة المواطنين للتبليغ الفوري عن أي فعل مشبوه. من خلال الاتصال بالأرقام الخضراء 48-15 و 17. أو عن طريق تطبيقة ألو شرطة (allo chorta)، و صفحة الفيسبوك الرسمية ” شرطة المدية “.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور