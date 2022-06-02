المدية..الاطاحة بشبكة لسرقة المنازل بالتهديد بالسلاح الابيض 

اطاحت عناصر الدرك الوطني ببئر بن عابد بالمدية بشخصين، إثر شكوى مفادها تعرض مواطن إلى سرقة منزله الكائن بلدية بئر بن عابد ولاية المدية من طرف مجهولين.

ويتعلق الأمر بشخصين تتراوح أعمارهما مابين 23 و 27 سنة أحدهما مسبوق قضائيا، هذان الأخيران ينهجان أسلوب الترصد للضحايا قبل تنفيذ عملية السرقة لعدة ساعات أو أيام.

وذلك لمعرفة توقيت مغادرة الضحايا إلى السوق الأسبوعي للمواشي بالبويرة للتسوق .

ويكون الاتفاق مسبقا للسرقة وكذا اختيار الضحايا الذين يتركون نساء وأطفال عزل بمفردهم بالمترل لكي لا تكون هناك مقاومة.

وذلك باستعمال أسلوب التخويف والترهيب والتهديد بالقتل بواسطة أسلحة بيضاء، استعمال أسلوب تلثيم وإخفاء الوجه حيث لا يظهر منه إلا الأعين وبعض ملامح الجبهة.

وعليه تم تقديم الموقوفان أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا عن جناية سرقة منزل مع توفر ظرف الليل، الكسر وحمل سلاح أبيض مع تعدد الجناة والتهديد بالقتل وجناية تكوين جمعية أشرار.