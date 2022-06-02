المدية: الاطاحة بشبكة مختصة في سرقة المنازل  

في إطار مكافحة الجريمة وحماية المواطنين وممتلكاتهم عبر إقليم اختصاص المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالمدية. وعلى إثر شكوى مفادها تعرض مواطن إلى سرقة منزله الكائن بلدية بئر بن عابد ولاية المدية. من طرف مجهولين باستعمال كسر زجاج النافذة والتسلل ليلا لغرض السرقة مع التهديد بالقتل بواسطة سلاح أبيض.

على الفور تم تشكيل دورية مشكلة من أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببئر بن عابد. أين تم التنقل إلى منزل الضحية مرفوقين بأفراد خلية الشرطة التقنية من أجل إجراء المعاينات اللازمة. وباستعمال طرق التحري التقنية والعلمية وكذا تفعيل شبكة الاستعلامات ، تم التوصل إلى الفاعلين. ويتعلق الأمر بشخصين تتراوح أعمارهما مابين 23 و 27 سنة أحدهما مسبوق قضائيا. هذان الأخيران ينهجان أسلوب الترصد للضحايا. قبل تنفيذ عملية السرقة لعدة ساعات أوأيام لمعرفة توقيت مغادرة الضحايا إلى السوق الأسبوعي للمواشي بالبويرة للتسوق الاتفاق يكون مسبقا للسرقة.

وكذا اختيار الضحايا الذين يتركون نساء وأطفال عزل بمفردهم بالمترل لكي لا تكون هناك مقاومة. استعمال أسلوب التخويف والترهيب والتهديد بالقتل بواسطة أسلحة بيضاء. استعمال أسلوب تلثيم وإخفاء الوجه حيث لا يظهر منه إلا الأعين وبعض ملامح الجبهة. وعليه تم تقديم الموقوفان أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا عن جناية سرقة منزل مع توفر ظرف الليل. الكسر وحمل سلاح أبيض مع تعدد الجناة والتهديد بالقتل ، جناية تكوين جمعية أشرار .