المدية: البياري تطيح بشبكة مختصة في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية

أطاحت فرقة البحث والتدخل BRI بالمدية بشبكة اجرامية خطيرة مختصة في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية وسط الشباب والأطفال القصر، تتكون من 13 مشتبه فيه غالبيتهم مسبوقين قضائيا.

العملية اسفرت على حجز كمية من الكيف المعالج المقدرة ب 1162 غرام و كمية من المؤثرات العقلية بالإضافة إلى اسلحة بيضاء محظورة من الحجم الكبير، ومبلغ مالي معتبر من عائدات الاتجار في السموم.

أين تم ايداع 12 مشتبه فيه الحبس المؤقت، ووضع واحد تحت الرقابة القضائية عن عن جناية حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية بطريقة غير شرعية لغرض الاستهلاك الشخصي والبيع.

في إطار جماعة إجرامية منظمة مع جنحة تحريض قصر على فساد الأخلاق متبوع بجنحة حمل سلاح ابيض من الصنف السادس دون مبرر.

طالع أيضا: عنابة: الإطاحة بشبكة للمتاجرة بالمخدرات تنشط عبر ولايات شرق الوطن

نجحت المصلحة الجهوية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات لناحية الشرق عنابة، في الإطاحة بشبكة إجرامية منظمة، تنشط عبر عدة ولايات من شرق الوطن. العملية أسفرت عن توقيف شخصين وحجز ما يفوق 15 كلغ من المخدرات راتنج القنب الهندي، 3 هواتف نقالة، ومبلغ مالي يقدر بـ 700.000 دج من عائدات الترويج. إضافة إلى سيارة سياحية تستعمل في نقل المخدرات. هذا وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في حق المشتبه فيهما بالتنسيق مع وكيل الجمهورية المختص إقليميا. طالع أيضا: الإطاحة بشبكة للمتاجرة في المخدرات وحجز قرابة 30 كيلوغرام من القنب الهندي بالدرارية اطاحت فرقة الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الادارية لدرارية بولاية الجزئر بشبكة مكونة من 4 أشخاص مختصة في الاتجار بالمخدرات. وحسب ذات المصالح العملية مكنت من قرابة 30 كيلوغرام من المخدرات ” القنب الهندي”. العملية تمت إثر تحريات باشرتها ذات المصالح ليتم في المرحلة الاولى توقيف شخصين وضبظ بحوزتهما 4.519 كلغ من القنب الهندي. وعقب تفتيش مسكن المشتبه فيه الرئيسي الذي هو محل أمر بالقبض في قضيتين،الاولى بتهمة بيع المخدرات والثانية بيع الخمور. واسفرت عملية التفتيش على ضبط 24 كلغ من المخدرات كانوا بصدد تسويق هذه الكمية على مستوى أحياء العاصمة. كما افضت التحريات من توقيف جميع الشركاء المشتبه تورطهم في ذات القضية منهم شقيق المشتبه فيه الرئيسي. ومن بين المتورطين شخص محل أمرين بالقبض في قضيتين بتهمة المتاجرة بالمخدرات. ومكنت العملية من حجز 9 هواتف محمولة ومركبتين كانتا تستعملان في مختلف مراحل ارتكاب الجريمة. وبعد استكمال الاجراءات القانونية المعمول بها تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية المختص اقليميا.

طالع أيضا:تفكيك شبكة تهريب وحجز أزيد من 14 ألف علبة دواء في تمنراست!

المحجوزات تحتوي على 66 نوعا من أدوية جزائرية الصنع

تمكنت عناصر الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، من تفكيك شبكة إجرامية عن قضية تكوين جماعة أشرار لغرض الإعداد لجريمة، المضاربة غير المشروعة في المواد الصيدلانية مع توافر ظرفي ظهور أزمة صحية طارئة وتفشي الوباء، التهريب وإنشاء مخبأ للتهريب، التهرب الضريبي وعدم التصريح، عدم الفوترة، المساس الخطير بالاقتصاد الوطني، حيث تم حجز 14135 علبة دواء صيدلانية.

وقائع القضية تعود إلى دوريات راكبة لعناصر الفرقة الجنائية لأمن ولاية تمنراست، أين لفت انتباههم مركبة “شاحنة صغيرة” محملة بعلب كرتونية كبيرة الحجم، وعليه تم توقيف المركبة بطريقة قانونية وسط مدينة تمنراست، وبتفتيش العلب الكرتونية، تم العثور على مجموعة من الأدوية من مختلف العلامات والأحجام من صنع جزائري من دون فواتير، ليتم حجزها وتحويلها رفقة المشتبه فيه إلى المقر وفتح تحقيق في القضية.

واستغلالا لمجريات التحقيق، تمكنت عناصر الضبطية القضائية من تحديد طرف آخر في القضية والتوصل لمعرفة مكان المستودع التي تخزن به هذه الأدوية، وعليه تم إعداد خطة أمنية محكمة، حيث تم تفتيش المستودع، أين تم العثور على 40 علبة كرتونية أخرى من مختلف الأحجام، ليتم حجزها وتحويلها إلى المقر لمواصلة التحقيق.

وقدرت مصادر “النهار” عدد الأنواع المحجوزة بـ 66 نوعا من مختلف الأدوية جزائرية الصنع، أي بكمية مقدرة بـ 14135 علبة دواء صيدلانية، منها المرتبطة بالأمراض الموسمية، وقد قامت الفرقة بتقديم أطراف القضية أمام الجهات القضائية المختصة.