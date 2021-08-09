المدية.. التدخل لإخماد 3 حرائق في تابلاط

تدخلت مصالح الحماية المدنية، اليوم الإثنين، لأجل إخماد 3 حرائق هامة على مستوى دائرة تابلاط وبلدية فج الحوضين في المدية.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية، تمثلت الحرائق، في حريق أحراش ببلدية فج الحوضين، وحريق احراش بالمكان المسمى خوخدة، وحريق احراش بالمكان المسمى اولاد الباهية.

وأشار البيان، إلى إن هذه الحرائق متباعدة بحوالي 3 كلم، على بلدية فج الحوضان دائرة تابلاط.

وتقوم وحدات الحماية المدنية بعملية اخماد الحرائق الآن بوحدات فج الحوضان، العزيزية وتابلاط للحماية المدنية.

وتوجه أفراد الرتل المتنقل لمكافحة حرائق الغابات من أجل دعم الوحدات في عملية الإخماد.

هذا وتم إخماد حريق غابة بالمكان المسمى بوغار، حيث تم إخماده من طرف وحدة قصر البخاري في وقت قياسي مع العمل على عدم انتشاره.