المدية: الحبس لسائق الشاحنة المتسبب في حادث مرور خلّف 7 وفيات

تم إحالة المتسبب في حادث المرور الذي وقع في أكتوبر الماضي بولاية المدية. والذي خلّف 7 وفيات وجريحين. على محكمة الجنح وفق إجراءات المثول الفوري

وحسب ما أفاد به بيان لوكيل الجمهورية لدى محكمة قصر البخاري بمجلس قضاء المدية، فإنه “عملا بأحكام المادة 11 فقرة 3 من قانون الاجراءات الجزائية. وبالإضافة كذلك إلى البيان المنشور بتاريخ 2022/10/21 بخصوص حادث المرور الجسماني الخطير. الذي وقع بتاريخ 2022/10/20 و خلف 07 وفيات و جريحين. يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة قصر البخاري بمجلس قضاء المدية الرأي العام بأنه تم يوم أمس الخميس تقديم المدعو “س.م” المتسبب في حادث المرور.

كما أوضح البيان، أن المعني تمت متابعته و إحالته على محكمة الجنح وفق إجراءات المثول الفوري. بسبب إرتكابه لجنحتي القتل الخطأ و الجرح الخطأ المقترنتين بارتكاب مخالفة التجاوز الخطير بواسطة مركبة تابعة لأصناف الوزن الثقيل وكذا مخالفة الجرح الخطأ”.

ويأتي ذلك طبقا لنصوص المواد 69-71 من القانون رقم 01-14 المتضمن تنظيم حركة المرور عبر الطرق و أمنها و سلامتها. المعدل والمتمم و 442 من قانون العقوبات. كما قرّرت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 2022/11/10 مع إيداع المتهم رهن الحبس المؤقت.

للإشارة فإن الحادث كان قد وقع بالمكان المسمى عين السبع بلدية سانق ولاية المدية. حيث نجم عن إصطدام شاحنة بسيارة أجرة كانت قادمة في الإتجاه المعاكس لها. نتيجة قيام سائق الشاحنة بالتجاوز الخطير دون أخذ الاحتياطات اللازمة متجاوزا الخط المتواصل. حسب توضيحات ضمنها بيان كان قد صدر سابقا عن وكيل الجمهورية لدى محكمة قصر البخاري بمجلس قضاء المدية.

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