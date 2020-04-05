المدية: الحبس لـ3 أشخاص يتاجرون بالذخيرة الحية وحجز 1000 خرطوشة

تمكنت قوات الشرطة للأمن الحضري الأول بالبرواقية في المدية، نهاية الأسبوع الماضي، من وضع حد لنشاط شبكة اجرامية.

وحسب بيان لذات المصلحة الأمنية، تتاجر الشبكة الإجرامية، في الذخيرة الحية من الصنف الخامس أجنبية الصنع، بطريقة غير شرعية.

وتعود وقائع القضية إلى وصول معلومات عن تواجد أشخاص مشتبه فيهم، يستغلون

الظرف الراهن لانتشار وباء كورونا للقيام بالمتاجرة في الذخيرة الحية على مستوى مدينة

البرواقية وبعض البلديات المجاورة.

لتباشر عناصر الضبطية عمليات البحث والتحري، بالتنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة البرواقية.

وأسفرت على التعرف على هوية المشتبه فيهم الثلاثة والذين تتراوح اعمارهم مابين 40 و54 سنة.

أين تم وضع خطة أمنية محكمة والقيام بتتبعهم والترصد لهم، إلى غاية توقيفهم، بعد أن حاولوا الفرار بعد مشاهدتهم لعناصر الشرطة تقترب منهم.

وو بعد تفتيش المشتبه فيهم، تم العثور بحوزتهم على كيس بلاستيكي بداخله 1000 خرطوشة عيار 12 ملم من صنع أجنبي.

وبعد استكمل مجريات التحقيق، انجز في حق المشتبه فيهم ملفات قضائية، وتم تقديمهم

أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة البرواقية الذي احال الملف على قاضي التحقيق.

وأمر قاضي التحقيق بايداع المشتبه فيهم الحبس المؤقت، بتهمة حمل ونقل ذخيرة من الصنف الخامس بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا.