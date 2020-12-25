المدية: الدرك الوطني بقصر البخاري يطيح بوكيل الجمهورية مزيف

أطاحت الكتيبة الاقليمية للدرك الوطني في ولاية المدية، بوكيل جمهورية مزيف.

وحسب المعلومات الواردة فقد انتحل الشخص صفات الإطارات بالدولة، آخرها صفة وكيل الجمهورية.

وكان الموقوف يقوم بالنصب والاحتيال على مواطنين، بهدف التوسط لدى العدالة والحصول على مبالغ مالية مقابل الخدمة.

وجاءت العملية جاءت بعد نصب مصالح الدرك الوطني بقصر البخاري لكمين للمتهم وهو يتلقى مبلغ مالي يقدر بحوالي 200 مليون.

وتلقى الموقوف هذا المبلغ المالي عن طريق النصب والاحتيال على مواطن من أجل إخراج مسجون.

وتم تقديم المتهم إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة قصر البخاري، اين تم ايداعه الحبس المؤقت

معمر لعروسي