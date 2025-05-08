المدية.. الدرك الوطني يسترجع مركبة بعد ثلاثة أشهر من سرقتها

تمكن أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالمدية من استرجاع مركبة نفعية كانت محل سرقة.

العملية تمت بناءً على بلاغ تلقاه أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بقصر البخاري عن طريق الرقم الأخضر 1055. مفادها رصد مواطن لسيارته المسروقة من نوع رونو سامبول رمادية اللون قادمة من مدينة بوغزول في اتجاه مدينة قصر البخاري. سالكةً الطريق السيار شمال جنوب من طرف مجهول.

على الفور، تم تفعيل مخطط مجابهة ظاهرة سرقة المركبات، حيث تم رصد السيارة محل البحث من طرف دورية، وذلك بعد غلق جميع المنافذ التي كانت تسير في اتجاهها السيارة المسروقة.

وقام سائق السيارة محل البحث بالدخول إلى محطة توزيع الوقود بمحاذاة الطريق السيار شمال جنوب بقصر البخاري، في محاولة منه للتهرب و الإفلات من المراقبة. إذ قام التشكيل المقحم بتطويق المكان وتوقيف المعني بالمركبة المذكورة التي كان يقودها المسمى (ب.ب) يبلغ من العمر 30 سنة. ليتم توقيفه واقتياده لمواصلة التحقيق.

مواصلةً للتحقيق، تم استدعاء المبلّغ ويتعلق الأمر بالمسمى (ع) (ط) ، الذي أفاد أن السيارة المسترجعة ملكٌ له، وأنها سرقت منه منذ حوالي ثلاثة أشهر.

وبعد التنسيق مع الجهات القضائية المختصة، تم تسليم المشتبه فيه والمركبة والوثائق الإدارية، لمصالح الأمن الوطني بقصر البخاري لمواصلة التحقيقات.