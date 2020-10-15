المدية: الدرك الوطني يوقف قاطعي الطريق بحناشة

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بحناشة من توقيف شخصين قاما بالاعتداء على مستعملي الطريق الرابط بين حناشة والبرواقية.

وكان الضحية صاحب سائق شاحنة محملة بأعلاف الدواجن وهذا بعد تهديده بالقتل بواسطة سلاح ابيض.

وحسب مصادر “للنهار” فان العصابة تقوم باستغلال منحدر حاد بالمنطقة المعروفة بالحجرة ليقفزا فوق الشاحنة ويهددان صاحب الشاحنة بالسلاح الابيض ويسرقان حمولته.

مصالح الدرك أوقفت المتهمين في ظرف قياسي وبعد استكمال التحقيق تم تقديمها أمام وكيل بمحكمة المدية.

وبعد مثولهم امام قاضي الحكم صدر ضدهم حكم بـ 5سنوات و200,000دينار لكل واحد و60000دج كتعويض للضحية.