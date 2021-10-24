المدية..الدرك الوطني يوقف 3 أشخاص مارسوا الفعل المخل بالحياء على قاصر

فككت وحدات الكتیبة الإقلیمیة للدرك الوطني بالبرواقیة شبكة إجرامیة تتكون من 3 أشخاص، تتراوح أعمارھم مابین 27 و45 سنة، بتھمة إبعاد قاصر وممارسة الفعل المخل بالحياء عليها.

تعود حيثيات القضية إلى تقدم والد الضحية (القاصر) التي تبلغ من العمر 13 سنة، ليبلغ عن اختفائها من المنزل.

وعلى الفور تم وضع خطة محكمة، تحت إشراف قائد الكتیبة وتفعیل عنصر الاستعلام وبعد 17 ساعة من البحث واستغلال هاتف الضحية تم التعرف على الفاعلين وتوقيفهم في ولاية مجاروة بعد تمديد الاختصاص.

وحسب مصادر النهار، فقد تم استدراج الضحية عن طريق “الفايس بوك” من أحد المتهمين من ولاية مجاورة اين أخذها من منزلها حوالي الساعة الواحدة صباحا وتوجه بها إلى ولاية بشرق الوطن ثم عاد بها إلى ولاية مجاورة.

مصالح الدرك تمكنت من توقيفه رفقة شخصين آخرين، وقد تم الاستعانة بفرقة حمایة الأحداث للدرك الوطني بالمدیة للتكفل نفسیا بالضحیة.

في حين تم تقديم المتهمين أمام السید وكیل الجمھوریة لدى محكمة عین بوسیف.