المدية: الدرك يحجز سلاح وذخيرة من الصنف الخامس بدون رخصة

تمكنت وحدات الدرك الوطني بولاية المدية من توقيف شخص بحوزته بندقية صيد من دون رخصة وذخيرة حية.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإنه وأثناء قيام أفراد الفرقة الاقليمية للدرك الوطني بسيدي زهار ولاية المدية. بدورية عبر إقليم إختصاص المجموعة الإقليمية للدرك الوطني. تم توقيف مركبة على متنها شخص.

وبعد تفتيش المركبة، تم العثور على بندقية صيد نوع بينلي صنع إيطالي ذات ماسورة واحدة نصف آلية عيار 12 ملم. وكذا 09 خراطيش مملوءة عيار 12 ملم. وبعد طلب رخصة حمل السلاح من السائق صرح بأن هذا الأخير ليس ملك له. و عليه تم حجز السلاح والذخيرة وإقتياد المعني إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق.

كما أسفر التحقيق مع الموقوف عن توقيف مشتبه به ثاني. والذي أكد بان السلاح سالف الذكر ملك له ولا يحوز على رخصة أو وثيقة تثبت قانونيته. ليتم تقديم المشتبه فيها أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بني سليمان. عن جنحة حيازة سلاح من الصنف الخامس وذخيرة دون رخصة.

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