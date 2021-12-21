المدية: الدرك يحجز قرابة قنطارين من اللحوم البيضاء و1800 كيس من الحليب

تمكنت مصالح الدرك الوطني بولاية المدية من حجز كمية معتبرة من اللحوم البيضاء “الدجاج” تقدر بـ 180كلغ. كانت محملة على متن شاحنة بمبرد عاطل.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن العملية جاءت في إطار حماية المستهلك والمحافظة على الصحة العمومية عبر إقليم إختصاص المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالمدية. حيث وأثناء قيام أفراد الفرقة الاقليمية للدرك الوطني بالمدية بدورية تم توقيف شاحنة على مستوى الطريق الولائي رقم 08 بالضبط وسط مدينة المدية. كما تم حجز اللحوم البيضاء لكون صاحبها لا يملك الشهادة البيطرية للصحة الحيوانية.

وأضاف المصدر، أنه وفي إطار المضاربة بالسلع واسعة الإستهلاك من طرف المواطنين. تم حجز 1800 كيس حليب من طرف نفس الفرقة الإقليمية. وذلك بعد القيام بعملية المراقبة والعد لكيفية تفريغ الحليب لمحل المواد الغذائية دون القيام بالإجراءات النظامية المعمول بها.

كما تبيّن من خلال التحقيق مع صاحب السلعة، أن كمية الحليب التي بحوزته بدون وصولات الإستلام (فاتورة)، حيث أنه كان يبيع الحليب بسعر 30دج بدلا من السعر المحدد من طرف الدولة لهذه المادة الحساسة وهو 25 دج.

وقد تم إخطار الجهات القضائية المختصة إقليميا مع تسليم السلعة إلى المصالح المحلية المختصة.

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المدية: حجز قنطار ونصف من لحوم وأحشاء البقر الفاسدة

تمكنت شرطة العمران وحماية البيئة بالمدية، صبيحة اليوم الإثنين، من حجز كمية من أحشاء وأطراف لحوم البقر غير صالحة للإستهلاك. وجاءت هذه العملية، على إثر مراقبة بالسوق اليومي وسط مدينة المدية. أين تم حجز كمية من احشاء و اطراف لحوم البقر غير صالحة للاستهلاك البشري. كما قدرت كمية المحجوزات بقنطار ونصف “150 كليوغرام”، من لحوم وأحشاء البقر الفاسدة. وكانت المحجوزات، موجهة الاستهلاك البشري على مستوى محلات بيع اللحوم بذات السوق. كما كانت اللحوم، محملة على متن شاحنة تجارية ذات مبرد، قادمة من ولاية مجاورة. وفي التفاصيل، تم توقيف مركبة من طرف عناصر الشرطة، للقيام بعملية المراقبة. لتبين أن البضاعة المحملة فاسدة من خلال الرائحة الكريهة التي كانت تنبعث من داخلها. مما تطلب دعوة لجنة حفظ الصحة لبلدية المدية تحت اشراف طبيب بيطري. وأكد هذا الاخير عدم صلاحية اللحوم، للاستهلاك البشري، مما اقتضى حجزها و اتلافها عن طريق الردم. كما تم انجاز ملف قضائي ضد المعني بالتنسيق مع السلطات القضائية المختصة