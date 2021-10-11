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المدية: الدرك يحجز 5340 وحدة من المفرقعات

بقلم معمر لعروسي
المدية: الدرك يحجز 5340 وحدة من المفرقعات
حجز كمية من المفرقعات
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تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بولاية المدية، من حجز كمية من المفرقعات قدرت بـ 5340 وحدة. على مستوى نقطة مراقبة بالسد الثابثببلدية وامري.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن العملية جاءت حرصا لتفادي حوادث مأساوية تزامنا والمولد النبوي الشريف. كما تم حجز هذه المفرقعات التي كانت مهيأة للتسويق بولاية المدية لأن صاحبها لا يملك سجل تجاري أو أي رخصة تسمح له بممارسة هذا النشاط.

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