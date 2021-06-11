المدية: الدرك يفكّك شبكة وطنية من بيهم فتاة يروّجون المؤثرات العقلية

تمكنت مصالح الدرك الوطني بولاية المدية من تفكيك شبكة وطنية تقوم بترويج المخدرات، أين تم توقيف شخصين وحجز كمية من المؤثرات العقلية.

وحسب بيان لمصالح الدرك الوطني، فإن العملية جاءت إستغلالا لمعلومات مؤكدة واردة إلى فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالمدية. مفادها إحتمال مرور شحنة من المؤثرات العقلية قادمة من الجنوب. وعلى اثر ذلك تم وضع خطة محكمة. وفي السد الثابت للدرك الوطني بالخرجة الشمالية لمدينة قصر البخاري. تم توقيف المركبة المشكوك فيها، وعلى متنها شخصين.

وقام أفراد الدرك بتفتيش المركبة ليتم العثور على كمية معتبرة من الكبسولات المهلوسة مخبأة داخل واقي بالصدمات الخلفي للسيارة. وعلى الفور تم اقتياد المشتبه فيهما إلى مقر الفصيل. مع فتح تحقيق ابتدائى بعد إخطار وكيل الجمهورية لدى محكمة قصر البخاري ومكّن التحقيق من توقيف 05 أفراد من بينهم فتاة ، تتراوح أعمارهم مابين 25-30 سنة. كما تم حجز 13 ألف كسبولة مهلوسة ومبلغ 03 ملايين سنتم من عائدات بيع المؤثرات العقلية. حيث تم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة قصر البخاري.