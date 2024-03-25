المدية: الدرك يوقف سارقي الأبقار بالعمارية واسترجاعها

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالعمارية ولاية المدية، من توقيف شخصين تورطا في سرقة رؤوس بقر من سلالة محلية. بالمكان المسمى أولاد علي بلدية العمارية.

تعود حيثيات القضية إلى تقدم الضحية إلى مقر الفرقة من أجل إيداع شكوى ضد مجهول في عملية السرقة التي تعرض لها لأبقاره. مباشرة تم تشكيل دورية من طرف عناصر الفرقة المحققة و التنقل إلى مكان الجريمة. للقيام بالمعاينات ومباشرة عملية البحث والتحري و التي أفضت أن عملية السرقة نفذت من طرف شخصين. وتم تحميلها على متن شاحنة مجهولة النوع والأوصاف ونقلها إلى إحدى المزارع بضواحي بلدية واد العلايق ولاية البليدة.

من خلال توسيع العمل خارج الإختصاص الإقليمي وانطلاقا من المعلومات التي المتحصل عليها تم تنشيط عنصر الاستعلامات. أين تم التعرف على هوية المشتبه فيهما و اللذان ينحدران من ولاية البليدة. تم تطويق المكان “المزرعة” و بعد تفتيشها تفتيشا دقيقا تم إسترجاع البقرات الخمس محل التبليغ عن الضياع. كما تم حجز أسلحة بيضاء متمثلة في خنجر كبير و سيفان حجم كبير. ليتم إنجاز ملف قضائي في حق الموقوفين وإحالتهم على الجهات القضائية.