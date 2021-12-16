المدية: الدرك يوقف شخصين سرقا أجزاء من السكك الحديدية

تمكن عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بمجبر “كتيبة قصر البخاري” بولاية المدية من تفكيك جماعة أشرار. تتكون من شخصين مختصين في سرقة أجزاء من السكك الحديدية، ينشطون عبر إقليم ولاية المدية.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن العملية جاءت بعد ورود معلومات مفادها وجود شبكة إجرامية تنوي القيام بالسطو على أجزاء من سكة الحديد. ليتم على إثرها تفعيل مخطط العمل الموضوع من طرف قائد المجموعة المتعلق بتأمين السكك الحديدية عبر إختصاص الإقليم ومجابهة كل محاولة إعتداء عليها وذلك بالتنسيق بين الكتيبتين الإقليميتين للدرك الوطني بقصر البخاري وبوغزول.

كما مكنت العملية من توقيف شخصين متلبسين بالسرقة وبحوزتهما 50 سبيكة حديدية بطول 54.5 لكل واحدة تستعمل في تثبيث السكة الحديدية. بالإضافة كذلك إلى 92 برغي حديدي. و مفاتيح براغي حجم كبير. وكذا نازع مسامير حجم كبير. و مطرقة.

وقد تم إبلاغ الجهات القضائية وفتح تحقيق إلى غاية تقديم الأطراف أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة قصر البخاري.

طالع أيضا

المدية : توقيف صيدلي يقود شبكة لترويج المهلوسات

تمكنت فرقة مكافحة المخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية المدية من الإطاحة بشبكة إجرامية مختصة في ترويج المهلوسات. وأسفرت العملية على توقيف 09 أشخاص مسبوقين قضائيا من بينهم صيدلي وهو الممون الرئيسي لهذه الشبكة الإجرامية. كما تم حجز كمية معتبرة من الأقراص الهلوسة من نوع بريغابالين، ومبلغ مالي يقدر 90 مليون سنتيم من عائدات الإتجار بالسموم. إضافة إلى ذلك أسفرت العملية عن حجز أسلحة بيضاء محظورة من الحجم الكبير ، كما تم تقديم الموقوفين إلى وكيل الجمهورية لمحكمة المدية.