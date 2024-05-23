المدية: الدرك يوقف شخصين ويسترجع مليار سنتيم بقصر البخاري

تمكن عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بقصر البخاري في عملية نوعية في أقل من 36 سا. من توقيف شخصين تترواح أعمارهما ما بين (31) و 50 سنة، مع إسترجاع 01 مليار و 78 مليون سنتيم.

تعود حيثيات القضية إثر شكوى مقدمة من طرف الضحية مفادها تعرضه لسرقة مبلغ مالي معتبر بالعملة الوطنية قدر بـ : 01 مليار و 78 مليون سنتيم. ليتم على الفور مباشرة عملية البحث والتحري التي أفضت إلى تحديد الإتجاه الذي سلكه المشتبه فيه وحتى المركبة التي إستعملها.

أين تم توقيفه مع إسترجاع المبلغ المالي المسروق كليا و المقدر بـ 01 مليار و 78 مليون سنتيم. و أجهزة كهرومنزلية سيارة من نوع مرسيدس ، مع توقيف المشتبه فيه الثاني و الذي يعتبر شريك في الجريمة.

تم تقديم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة قصرالبخاري و هذا بعد إستكمال جميع الاجراءات القانونية في شأنهم .