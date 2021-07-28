المدية: الشروع قريبا في استغلال وحدة لإنتاج الغاز الطبي بالبرواقية

قال محمد بلحاج المدير المحلي لوحدة إنتاج الغاز الطبي بالبرواقية ولاية المدية، أنه سيتم قريبا الشروع في إستغلال وحدة لإنتاج الغاز الطبي كائنة بمنطقة النشاط بالبرواقية شرق المدية. مما سيسمح بتقليص الضغط المسجل على هذه المادة الضرورية للتكفل بالمرضى المصابين.

وأضاف ذات المتحدث، أن الوحدة تحصلت على رخصة الإستغلال يوم الأحد المنصرم. عقب إشعار المطابقة الذي أعدته لجنة مراقبة المؤسسات المصنفة. ومن المقرر أن تنطلق مرحلة الإنتاج خلال الأيام القليلة المقبلة. مضيفا أن التجارب الأولية قد أُجريت مساء أمس الاثنين للتأكد من السير الحسن للمنشآت. مشيرا إلى اتخاذ كافة الاجراءات الضرورية التي تسمح للوحدة بالإنطلاق في إنتاج الغاز الطبي في أقرب الآجال.

من جهته، أشار المدير المحلي للبيئة عضو لجنة المراقبة. مصطفى رافعي أن طاقة إنتاج الأكسجين المميع لهذه الوحدة تقدر نظريا بـ 7 متر مكعب/يوميا. أي ما يعادل 7000 لتر من الغاز السائل. وبخصوص انتاج الأكسجين الغازي المستعمل في المستشفيات ، أكد ذات المسؤول أنه يمكن للطاقة الانتاجية لوحدة البرواقية أن تصل إلى 1200 متر مكعب/يوميا. مؤكدا أن طاقة التخزين لذات الوحدة تقدر بـ 20 طن من الغاز الطبي السائل و 8 طن من الأكسجين الغازي.