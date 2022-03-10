المدية: العثور على الطفلة المختفية بصحة جيدة
تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بولاية المدية، من العثور على القاصر المختفية بصحة جيدة بعيدة عن مقر سكناها بحوالي واحد كلم.
وفي هذا السياق، جاءت هذه العملية مباشرة بعد تقدم ولي أمرها بتبليغ لدى الفرقة الاقليمية للدرك الوطني بالزوبيرية أمس الاربعاء، عن إختفاء ابنته البالغة من العمر خمس سنوات.
أين تم فور ذلك تفعيل مخطط الإنذار عن إختفاء وإختطاف الاطفال المسطر من طرف قاىد المجموعة.
حيث إستنفرت في إطار واجباتها في النجدة و الإغاثة جميع الوحدات القاعدية الفرعية التابعة لكتيبة البرواقية مدعمين بعناصر من الفصيلة الرابعة للأمن و التدخل.
ليتم تمشيط المنطقة وتكثيف الأبحاث والاستعلامات ونشر صورها على الصفحات الرسمية لبلدية الزوبيرية. مع نشر نداء بواسطة إمام المسجد بمكبرات الصوت.
بالمقابل وبعد ساعة من البحث والتفتيش بكل أحياء وقرى بلدية الزوبيرية، تم العثور على الطفلة محل البحث ماشية على الاقدام بعيدة عن مقر سكناها بحوالي واحد كلم.
كما تم هاتفيا إخطار الجهات القضائية المختصة إقليميا و فتح تحقيق في القضية.
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المدية: وفاة طفلين داخل بئر بسيدى عمر
كما قامت مصالح الحماية المدينة لولاية المدية، اليوم الاربعاء بانتشال جثة طفلين سقطا داخل بئر بسيدي عمر.
وفي بيان لمصالح الحماية، فقد تدخلت كل من الوحدة الرئيسية للحماية المدنية والوحدة الثانوية للحماية المدنية بوزرة في حدود الساعة 13سا24د.
وهذا من أجل سقوط طفلين داخل بئر بالمكان المسمى حى سيدى عمر بلدية المدية.
واضاف البيان أن الحادث خلف وفاة طفلين من جنس ذكر، وأنثى 4 سنوات. وذالك داخل بئر عمقه 10متر وقطره مترين به لترين من الماء .
حيثتم انتشال جثتي الطفلين من طرف ونقلهم إلى مستشفى المدية.
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وفاة ستيني في انقلاب جرار بالمدية
لقي ستيني حتفه، في حادث انحراف وانقلاب جرار بولاية المدية.
وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، فقد تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة وامري، في حدود الساعة 09 سا 35 دقيقة لأجل هذا الحادث.
وتمثل الحادث، في انحراق وانقلاب جرار بالمكان المسمى عين اسماعيل بلدية وامري. مخلفا وفاة شخص في عين المكان يبلغ من العمر 60 سنة. وانقلب الجرار، أثناء عملية الحرث.
كما تم تحويل جثة الضحية، من طرف مصالح الحماية المدنية، إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى المدية.