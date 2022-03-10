المدية: العثور على الطفلة المختفية بصحة جيدة

تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بولاية المدية، من العثور على القاصر المختفية بصحة جيدة بعيدة عن مقر سكناها بحوالي واحد كلم.

وفي هذا السياق، جاءت هذه العملية مباشرة بعد تقدم ولي أمرها بتبليغ لدى الفرقة الاقليمية للدرك الوطني بالزوبيرية أمس الاربعاء، عن إختفاء ابنته البالغة من العمر خمس سنوات.

أين تم فور ذلك تفعيل مخطط الإنذار عن إختفاء وإختطاف الاطفال المسطر من طرف قاىد المجموعة.

حيث إستنفرت في إطار واجباتها في النجدة و الإغاثة جميع الوحدات القاعدية الفرعية التابعة لكتيبة البرواقية مدعمين بعناصر من الفصيلة الرابعة للأمن و التدخل.

ليتم تمشيط المنطقة وتكثيف الأبحاث والاستعلامات ونشر صورها على الصفحات الرسمية لبلدية الزوبيرية. مع نشر نداء بواسطة إمام المسجد بمكبرات الصوت.

بالمقابل وبعد ساعة من البحث والتفتيش بكل أحياء وقرى بلدية الزوبيرية، تم العثور على الطفلة محل البحث ماشية على الاقدام بعيدة عن مقر سكناها بحوالي واحد كلم.

كما تم هاتفيا إخطار الجهات القضائية المختصة إقليميا و فتح تحقيق في القضية.

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