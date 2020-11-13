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المدية:  العثور على الطفل المفقود أمس بقرية الزاوية بلدية بن شيكاو

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المدية:  العثور على الطفل المفقود أمس بقرية الزاوية بلدية بن شيكاو
بقلم معمر لعروسي

تمكنت مصالح المجموعة الاقليمية للدرك الوطني من العثور على طفل يبلغ 6 سنوات مصاب بالتوحد صباح اليوم حوالي الساعة 11.

وتم هذا بالتعاون مع مواطنين ومصالح الحماية المدنية بقرية الزاوية دائرة بن شيكاو.

وجاء هذا بعد عملية بحث واسعة منذ مساء امس الخميس، حيث تمت بعد تفعيل مخطط اختفاء الاطفال  للدرك الوطني.

وتمت مباشرة البحث بإشراف قائد المجموعة الاقليمية للدرك الوطني بالمدية.

وتم  تسخير كل الوحدات، ليُعثر على الطفل بمڨرن الويدان، وهي منطقة غابية  كثيفة الاحراش في الحدود مع دائرة البرواڨية.

وتم تقفي اثر الطفل بالعثور على معطفه وحذاءه، حيث تم اسعافه في عين المكان من طرف مصالح الحماية المدنية.

ويتواجد الطفل في حالة الصحية جيدة، فيما سجلت  بعض الخدوش فقط .


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