المدية..العثور على جثة شاب مفقود منذ البارحة بشاطىء خلوفي 01 زرالدة

لفظت امواج البحر جثة تعود لشاب اسمه كريك بلال، يبلغ من العمر 25 سنة ينحدر من بلدية ميهوب فرقة اولاد حمو شرقي ولاية المدية.

الشاب اختفى يوم امس بشاطئ خلوفي بزرالدة، بعد مرافقته لصديقيه في سيارته الخاصة، وحسب مصادر مقربة للنهار فالشاب اختفى من الشاطئ، اين انتظره مرافقيه بعد أن لاحظوا غيابه لمدة طويلة.

خاصة وأن سيارته والهاتف وممتلكاته بقيت في مكانها لساعات متأخرة من ليلة أمس، ليظل مختفيا الى غاية 16.00 من مساء اليوم أين لفظ البحر جثته بنفس الشاطىء.