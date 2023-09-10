المدية: العثور على جثة شيخ مفقود بالعمارية

تدخلت مصالح الحماية بالمدية بالتنسيق مع المصالح الأمنية والعسكرية ومصالح الغابات صبيحة اليوم على الساعة الثامنة. من أجل عملية البحث عن مفقود من جنس ذكر يبلغ من العمر 72سنة بالمكان المسمى واد بن مونة بدارنة بلدية ودائرة العمارية.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فقد تم العثور على الشخص المفقود متوفيا. العملية سخرت لها مصالح الوحدات العملياتية للحماية المدنية بكل العمارية بن شيكاو الوحدة الرئيسية. البرواقية، وزرة، الفرقة السينوتقنية للكلاب المدربة