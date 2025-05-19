المدية .. العثور على جثة طفل بوادي الشلف

تمكنت مصالح الحماية المدنية بولاية المدية، ليل الاثنين، من العثور على جثة طفل غريق في “وادي الشلف” بقصر البخاري.

وبحسب بيان للحماية المدنية، فقد تم العثور على جثة الطفل الضحية بعد انخفاض منسوب مياه وادي الشلف، بعد عمل متواصل من أعوان وغطاسي الحماية المدنية منذ تدخلهم في حدود الساعة 13:50 من نهار الاثنين.

وكان التدخل الأولي من طرف الوحدة الثانوية لدائرة قصر البخاري بدعم من الوحدات العملياتية المجاورة، وكذا الوحدة الرئيسية بالمدية، وبإشراك مختلف الفرق المتخصصة. وفرقة البحث والإنقاذ في الأماكن الصعبة GRIMP.

وسخرت لهذه العملية فرقة الغطاسين، و80 عونا بمختلف الرتب، 3 شاحنات تدخل، 3 سيارات إسعاف، 6 سيارات ربط، سيارة كاشفة للأضواء وفرقة للغطاسين تابعة لمديرية الحماية المدنية لولاية البليدة.

كما تم تنصيب مركز قيادة عملي متنقل بعين المكان لمتابعة مختلف العمليات، بقيادة مدير الحماية المدنية ومتابعة شخصية من طرف والي المدية.