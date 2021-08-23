المدية.. العثور على طفل مفقود في منزل أحد أقاربه بالبليدة

تمكنت، وحدات الحماية المدنية لولاية المدية، اليوم الاثنين، من العثور على طفل مفقود من جنس ذكر في حي بني عطلي. وكانت الفرقة مدعومة بالمركز المتقدم ببزيوش والفرقة السينوتقنية الكلاب المدربة.

وحسب بيان الحماية فإن الأخيرة تدخلت على الساعة 00سا و33 د من أجل البحث عن طفل مفقود يبلغ 12 سنة. وتم العثور على الطفل في حالة جيدة عند أحد الأقارب ببلدية بني تامو ولاية البليدة.

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