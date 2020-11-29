المدية: القبض على شخص يمارس الصيد دون رخصة

كشفت المديرية العامة للغابات، اليوم الأحد، القبض غلى شخص يمارس الصيد دون رخصة، وحجز وطائرين من نوع الحجل البري.

يأتي هذا إثر معلومة مؤكدة وردت الى المديرية العامة للغابات، مفادها وجود شخص يمارس الصيد بمنطقة راس الواد بلدية وزرة.

وحسب مصالح المديرية العامة للغابات، تم على الفور التنقل إلى عين المكان والقيام بالتحريات اللازمة.

وتم الترصد للمعني وضبطه على الخامسة مساء، وبعد تفتيشه تم العثور بحوزته على بندقية صيد و5خراطيش مملوءة عيار 12 ملم.

بالإضافة الى سكين من نوع كلونداري وطائرين من نوع الحجل البري.

وبأمر من وكيل الجمهورية لدى محكمة المدية، تم حجز كل الوسائل المستعملة في الصيد واقتياد المعني لاستكمال الاجراءات القانونية اللازمة.

واعترف المعني أنه فعلا كان يقوم بممارسة الصيد بدون رخصة وهذا مخالف للمواد 07-86-102 من القانون 04-07 المؤرخ في 2004/08/14 والمتعلق بالصيد.