المدية: المدير العام لـ”سيال” يتخذ اجراءات استعجالية لحل مشكل ندرة المياه

استقبل والي المدية، عباس بداوي، المدير العام لمؤسسة الجزائرية للمياه عميروش إسماعيل.

وبحث الطرفان إيجاد الحلول اللازمة، لإعادة توزيع الماء الصالح للشرب لبعض بلديات الولاية والتي يتم تموينها انطلاقا من سد غريب.

يأتي هذا بعد العطب المسجل للمضخة الرئيسة، على مستوى السد والذي سبب شللا تاما لعملية تزويد المواطنين بهذه المادة الأساسية.

وبعد معاينته وضعية تقدم عملية اصلاح المضخات المتضررة، تبين استحالة تشغيل المضخة الرئيسية في الوقت الراهن.

وقد تم اتخاذ عدة قرارات مع الوالي، بينها تعويض المضخة الرئيسية المتضررة بأخرى جديدة خلال الساعات القليلة القادمة.

كما سيتم إعادة تجهيز السد بالمعدات والكوابل المتضررة.

وتم تكليف مؤسسة فورميد وفريق تقني تابع لمجمع KSB الألماني لصيانة العتاد الذي أتلفته الأمطار التي شهدتها الولاية مؤخرا.

كما تمت الاستعانة بالفرق التقنية للمساعدة لدى وحدة الجزائرية للمياه من البليدة والبويرة، للإسراع ومواصلة الاشغال واتمامها.

وللتخفيف من ازمة ندرة المياه، طمان والي المدية مواطني البلديات المتضررة بانه تم تجنيد كل الوسائل للخروج من الازمة.

ومن بين التدابير المتخذة، تم تنصيب خلية ازمة على مستوى مقر ولاية المدية لمتابعة وضعية تزويد المواطنين بالماء الصالح للشرب.

وسيتم هذا عن طريق شاحنات ذات صهاريج متنقلة، والبالغ عددها 16، لتصل مساء اليوم الى ما يفوق 29 شاحنة.