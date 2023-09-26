قناة النهار المدية: الهندام وضبط سلوك التلاميذ .. تحديات تواجه الأطقم التربوية بقلم قناة النهار نشر في 26 سبتمبر 2023 - 22:48 الجزائر شارك غرِّد أرسل 32 0 رابط دائم : https://nhar.tv/vUhcv اقرأ أيضا أدرار / عادة الوقفة.. موروث ديني راسخ في إحتفال المولد النبوي قناة النهار 26 سبتمبر صريح جدا: بعد خبرة السنين.. هذه هي النصيحة التي يقدمها كبار السن للشباب قناة النهار 23 سبتمبر وزير التربية :الرئيس أمر بوجوب إعطاء كل الرفاه المدرسي لأبنائنا قناة النهار 19 سبتمبر النوي يكشف التلاعبات التي حدثت في قضية السكنات الهشة بتيبازة ويطالب وزير الداخلية بفتح تحقيق قناة النهار 17 سبتمبر صريح جدا: تصريحات المواطنين حول الميزانية التي صرفت بين العطلة والدخول المدرسي قناة النهار 13 سبتمبر جزائريون: أشويق .. طابع غنائي شعبي تعبر به نساء القبائل عن كيانها قناة النهار 25 سبتمبر مدرب منتخب تنزانيا :" وجدنا إهمال عند دخولنا للجزائر .. 8 ساعات وحنا حابسين في الحدود" قناة النهار 07 سبتمبر دلال خير: معاناة رجل من مرض السرطان يطلب من المحسنين مساعدته في العلاج قناة النهار 22 سبتمبر المدير العام لإدارة السجون يشرف على تسليم 15 ألف مأزر لفائدة الأطفال والمعوزين قناة النهار 06 سبتمبر والي الأغواط يوبخ مدير اقامة جامعية عن وضعية الطابور.. "الطالب راه إطار المستقبل علاش دايرلو هكذا" قناة النهار 06 سبتمبر