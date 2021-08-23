المدية.. انتشال جثة شخص متوفي إثر انهيار التربة

تدخلت وحدة البرواقية للحماية المدنية في المدية، صباح اليوم الإثنين، لأجل إنتشال جثة شخص متوفي، إثر إنهيار التربة، بالمكان المسمى أولاد بن مزيان ببلدية الزبرية في دائرة سغوان.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، فإن الضحية من جنس ذكر، ويبلغ من العمر 44 سنة، حيث وجد متوفي في عين المكان.

والضحية سائق جرافة، حيث انهارت عليه التربة بعمق 1.2متر، وتم انتشاله من طرف مصالح الحماية المدنية، وتحويله إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى البرواقية.

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