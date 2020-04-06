المدية: انطلاق القافلة التضامنية لفائدة مناطق الظل

أخبار الجزائر
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المدية: انطلاق القافلة التضامنية لفائدة مناطق الظل
بقلم نسرين محفوف

انطلقت اليوم الاثنين، بالمدية، القافلة التضامنية تحت إشراف والي الولاية، لفائدة الفئات المحتاجة والمتضررة من تداعيات تفشي الوباء وتطبيق الحجر الصحي.

وحسب بيان ولاية المدية، تجوب القافلة كل من الفرق والمداشر المندرجة في إطار مناطق الظل بـ 64 بلدية عبر تراب الولاية، لايصال  المساعدات والمواد الغذائية اليها.

وكمرحلة أولى مست العملية منطقة الحمرة بأولاد عنتر، المالحة ببلدية عين قصير و منطقة اولاد كلة بالعيساوية  الى جانب كل من منطقتي  عين غراب والدرج ببلدية البواعيش.

وكان والي الولاية قد أثنى على جميع المبادرات والهبات التضامنية التي عكست روح التكافل بين أفراد المجتمع.


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