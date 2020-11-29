المدية: انطلاق حملة التلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية لفائدة سكان مناطق الظل

أشرف والي المدية، جهيد موس، على انطلاق قافلة طبية للتلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية والكشف عن الأمراض لسكان مناطق الظل.

يأتي هذا في إطار التكفل الصحي بالمواطنين القاطنين بمناطق الظل بالمدية، وتنفيذا لتعليمات وزارة الداخلية.

وسيتم كمرحلة أولى تلقيح فرقة ولاد سهيل ببلدية ولاد عنتر، فرقة ولاد معروف ببلدية سيدي زيان، فرقة ولاد علي بالبرواقية.

بالإضافة لفرقة ولاد سعيد ببلدية عين قصير، حيث تم تسخير أطقم طبية مجهزة لتقديم الفحوصات الطبية اللازمة.

وتمت هذه الحملة بمشاركة قطاع الصحة، الحماية المدنية والنشاط الاجتماعي .

وكشف والي الولاية عن تدعيم قطاع الصحة بتجهيزات طبية نهاية الأسبوع الجاري.

وساهمت الولاية في توزيع 54 ألف كمامة على قطاع التربية، بالإضافة لوسائل التعقيم حفاظا على صحة و السلامة التلاميذ والأساتذة.