المدية: انطلاق عملية التلقيح ضد فيروس كورونا

أشرف جهيد موس، والي المدية، على الإنطلاق الرسمي لعملية التلقيح ضد وباء كورونا كوفيد19 بالعيادة المتعددة الخدمات بثنية الحجر.

وستكون الأولوية في تلقي التلقيح لمستخدمي قطاع الصحة وكبار السن وذوي الأمراض المزمنة.

كما تلقى الدكتور محمد فرحاوي الجرعة كأول مواطن يتلقى اللقاح في الولاية.

وينتظر ان تتم حملة التلقيح في مرحلة اولى بالبلديات الأكثر تضررا من كوفيد 19 والتي سجلت اعلى نسبة من الاصابات.

ولانجاح العملية، تم تخصيص 86مركز طبيا لمباشرة حملة التلقيح الى جانب تسخير ازيد من 400كادر طبي للإشراف على الفحوصات.