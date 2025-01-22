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أخبار الجزائر

المدية.. انقاذ أم ورضيعها من الموت اختناقا بالغاز

بقلم عايدة.ع
المدية.. انقاذ أم ورضيعها من الموت اختناقا بالغاز
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تمكن أعوان الحماية المدنية، من انقاذ أم وطفلها من الموت اختناقا بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء، بحي مرج الشكير، ببلدية ودائرة المدية.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت من أجل حادث تسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء. بحي مرج الشكير، ببلدية و دائرة المدية.

مشيرة أن الحادث خلف إصابة طفل وإمرأة  (01 سنة و 30 سنة)، لهما ضيق في التنفس. تم إسعافهما و نقلهما إلى المستشفى المحلي.

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