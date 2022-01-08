المدية..انقاذ 6 أشخاص من الإختناق بسبب الغاز

سجلت مصالح الحمادية المدنية تدخلها، على اثر حريق شب بعدادات كهربائية داخل عمارة بحي القطب الحضري بلدية المدية.

حيث تسبب حسب بيان الحماية المدنية عن إصابة 6 أشخاص باختناق تتراوح أعمارهم بين 12 إلى 40 سنة لهم ضيق في التنفس.

وذلك بسبب استنشاقهم لدخان الحريق حيث تم اسعافهم ونقلهم إلى مستشفى المدية.

فيما أسفر الحريق عن خسائر المادية تمثلت في احتراق 11 عداد كهربائي.

هذا وتم اخناد الحريق نهائيا وحماية سكنات العمارة و العدادات الكهربائية أخرى.