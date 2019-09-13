المدية.. انهيار جسر واد المالح وانقاذ شاب جرفته السيول

تسببت الأمطار الغزيرة التي عرفتها مختلف مناطق الجزائر ليلة أمس الخميس، في انهيار جسر واد المالح بولاية المدية.

جسر واد المالح الواقع ببلدية سيدي نعمان انقسم إلى جزئين بسبب الامطار الغزيرة التي عرفتها الولاية طيلة ليلة امس.

كما عرفت الحادثة أيضا انجراف سيارة من نوع “هيليكس” كان على متنها عدة 7 أشخاص، وحسب المعلومات التي تحوز عليها “النهار اون لاين” فقد خلف الحادث اصابة شخصين.

وفي المقابل تم انقاذ شاب جرفته سيول واد المالح وهذا بعد عملية بحث التمشيط والعثور عليه على بعد 05 كلم من مكان سقوط السيارة.