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المدية: ايداع مترشح وشخص آخر بتهمة إستعمال وسائل الاتصال في امتحان الباكالوريا بالبرواقية

بقلم معمر لعروسي
المدية: ايداع مترشح وشخص آخر بتهمة إستعمال وسائل الاتصال في امتحان الباكالوريا بالبرواقية
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عالجت نهار اليوم نيابة الجمهورية إلى محكمة البرواقية قضية تتعلق بضبط المدعو ( و . ع ) من قبل أعوان حراسة قاعة الامتحانات بالبرواقية بصدد تلقي إجابات الامتحان باستعمال وسائل الاتصال عن بعد من طرف المشتبه فيه ( ع ، أ ) . وبنفس التاريخ تم متابعة المشتبه فيها بموجب إجراءات المثول الفوري ، و قرر قاضي الجنح تأجيل القضية لجلسة 21 جوان 2023 مع إصدار أمر إيداع ضد المتهمين .

رابط دائم : https://nhar.tv/AY4Eq
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