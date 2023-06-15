المدية: ايداع مترشح وشخص آخر بتهمة إستعمال وسائل الاتصال في امتحان الباكالوريا بالبرواقية

عالجت نهار اليوم نيابة الجمهورية إلى محكمة البرواقية قضية تتعلق بضبط المدعو ( و . ع ) من قبل أعوان حراسة قاعة الامتحانات بالبرواقية بصدد تلقي إجابات الامتحان باستعمال وسائل الاتصال عن بعد من طرف المشتبه فيه ( ع ، أ ) . وبنفس التاريخ تم متابعة المشتبه فيها بموجب إجراءات المثول الفوري ، و قرر قاضي الجنح تأجيل القضية لجلسة 21 جوان 2023 مع إصدار أمر إيداع ضد المتهمين .