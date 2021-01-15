المدية تحقق الفوز الرابع على التوالي وبلعباس تواصل الإستفاقة

حقق فريق أولمبي المدية ظهيرة اليوم الجمعة الفوز الرابع على التوالي في إطار الجولة الثامنة من الرابطة المحترفة أمام أمل عين مليلة بملعب خليفي توهامي زوبير.

وفاز فريق أولمبي المدية بثلاثية مقابل هدف واحد من تسجيل كل من زكريا كموخ في الدقيقة الـ5، قبل أن يعدل النتيجة محمد أمين حامية في الدقيقة الـ23، ليضيف بوزيد دباش الهدف الثاني للزوار في الدقيقة الـ41، لختتم صديق باعلي مهرجان الأهداف لأولمبي المدية في الدقيقة الـ79.

وفي مباراة أخرى فاز فريق إتحاد بلعباس بنتيجة 1-0 أمام مضيفه إتحاد بسكرة من تسجيل اللاعب نبيل مترف في الدقيقة الـ67 من عمر المباراة.

وفاز فريق شبيبة الساورة بنتيجة 2-1 أمام ضيفه نصر حسين داي لحساب نفس الجولة في المباراة التي إحتضنها ملعب 20 أوت ببشار، حيث إفتتح المدافع ربيع مفتاح باب التسجيل في الدقيقة الـ58 عن طريق ركلة جزاء، ليعدل النتيجة اللاعب بلعيد حميدي النتيجة في الدقيقة 64 عن طريق ركلة جزائر، ليعود نفس اللاعب لإضافة الهدف الثاني في الدقيقة 80 عن طريق ركلة جزاء ثانية.

وفي مباراة أخرى إنتظر فريق جمعية الشلف إلى غاية الوقت البدل الضائع من أجل تحقيق الفوز في مباراته أمام فريق أهلي برج بوعريريج، بعدما تمكن اللاعب حسام ميحارزي من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة الـ90+3، ليضيف زميله فتح الله طاهر الهدف الثاني في الدقيقة 90+5.