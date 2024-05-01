المدية: تحويل حركة السير لمركبات نحو هذا الطريق 

أفاد بيان لمصالح الدرك الوطني عبر صفحة طريقي عن تحويل حركة السير استثنائيا لكل المركبات إلى محور الطريق السيار شمال-جنوب بالمدية.

وأوضح البيان أنه تم غلق مؤقت لشطر من الطريق الوطني رقم 01 من محور دوران الدورة الزرقاء بالمدخل الشمالي لمدينة المدية اتجاه مدينة الحمدانية إلى غاية محور الدوران حوش مسعودي مدينة تمزقيدة بسبب أشغال تجديد منشأة صرف مياه الأمطار على الطريق الوطني رقم 01 .

كما تم تحويل حركة السير استثنائيا لكل المركبات إلى محور الطريق السيار شمال-جنوب.