المدية: تذبذب توزيع المياه الصالحة للشرب عبر 10 بلديات

أعلمت الجزائرية للمياه وحدة المدية زبائنها، تذبذبا في عملية توزيع المياه الصالحة للشرب.

وتخص التذبذبات كل من بلديات زوبيرية، سغوان، ثلاثة دوائر، مجبر، أولاد معرف، قصر البخاري، بوغزول، شلالة العذاورة، عين بوسيف، بوغار.

يأتي هذا بسبب برمجة اشغال إصلاح عطب على مستوى قناة الجر ذات قطر 1000مم ببلدية مجبر، والتابعة لنظام تحويل مياه سد كدية اسردون ابتداء من يوم الاربعاء، من طرف الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات الكبرى.

وعليه اتخذت المؤسسة إجراءات استعجاليه لتخفيف من أزمة المياه، تتمثل في التموين من خلال نظام إنتاج المياه القديم من مناقب محلية وحقل البيرين، بالإضافة إلى تجنيد شاحنات مزودة بالصهاريج لتزويد المؤسسات العمومية والاستشفائية على سبيل الأولوية، وكذلك تدعيم عملية التموين لسكان البلديات المذكورة، ريثما يتم إصلاح العطب لضمان توزيع المياه إلى حالته الطبيعية.

واعتذرت الجزائرية للمياه على كل إزعاج قد يسببه هذا الاضطراب الخارج عن إرادتها.

وأكدت أنها تعمل من اجل توفير خدمات أفضل لزبائنها الكرام و تحسين الطابع المعيشي لهم وتضع تحت تصرفهم أرقام المركز الهاتفي العملياتي لاستقبال استفساراتهم وانشغالاتهم المتاحة 24 ساعة في اليوم و7 أيام في الأسبوع.