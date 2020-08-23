المدية: تذبذب في توزيع المياه الصالحة للشرب في 24 بلدية هذا الثلاثاء

أعلمت الجزائرية للمياه، وحدة المدية، المواطنين، عن تذبذبا في توزيع المياه الصالحة للشرب ابتداء من هذا الثلاثاء.

ويتعلق الأمر بكل من بلديات العزيزية، سدراية، مزغنة، القلب الكبير، عين بوسيف، شلالة العذاورة، مغراوة، البرواقية، أولاد ذايد، ثلاثة الدوائر، سغوان، زوبيرية، مجبر، بوغار، بوغزول، بني سليمان، قصر البخاري، العمارية، سيدي نعمان سواقي، بوسكن، تابلاط، اولاد معرف، سيدي الربيع.

وأوضحت الجزائرية للمياه، أن التذبذب ناتج عن برمجة أشغال الصيانة على مستوى محطة الضخSP4 التابعة لنظام تحويل مياه سد كدية اسردون لولاية البويرة، من طرف وحدة الإنتاج للجزائرية للمياه بولاية البويرة، ليعود نظام التوزيع بشكل عادي فور الانتهاء من الأشغال.

كما ستضع المؤسسة خلال فترة الانقطاع نظاما للتوزيع عن طريق الصهاريج لتزويد المؤسسات العمومية والاستشفائية على سبيل الأولوية .