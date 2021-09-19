المدية: ترحيل 25 عائلة تقطن بالسكنات الهشة في حي محطة القطار

أشرفت السلطات الولائية بولاية المدية صباح اليوم الأحد، على ترحيل 25 عائلة تقطن بالسكنات الهشة بحي محطة القطار. إلى سكنات لائقة بالقطب الحضري بعين الجردة في دائرة المدية.

وحسب السلطات المحلية لدائرة المدية، فعملية ترحيل القاطنين بالسكنات الفوضوية والهشة، لا تزال مستمرة، تنفيذا لأوامر والي الولاية جهيد موس.وذلك من أجل القضاء على السكنات الهشة وتهديمها.

وشهدت عملية الترحيل تسخير كافة الامكانات المادية والبشرية وسط مشاركة مؤسسات الدولة. تلتها مباشرة عملية هدم المنشآت الفوضوية بغرض تهيئة العقار لاستغلاله كأرضية بناء مستشفى الام والطفل. وهو المشروع الذي عرف الانطلاقة اخيرا، ويحرص والي الولاية على الاسراع في الاجراءات لضمان الانطلاقة الفعلية .لتشييده قريبا

للإشارة تم الأسبوع الماضي ترحيل 19 عائلة بعين عرايس والمصلى، و30 عائلة أخرى بحي قطيطن.

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