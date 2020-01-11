المدية: تزويد مستشفى قصر البخاري بآلات تصفية الدم منتصف الشهر القادم

أخبار الجزائر
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المدية: تزويد مستشفى قصر البخاري بآلات تصفية الدم منتصف الشهر القادم
بقلم نسرين محفوف

أكد والي المدية، عباس بداوي، اليوم السبت، على ضرورة التكفل الأمثل بمرضى القصور الكلوي والاستماع لانشغالاتهم.

وفي زيارة عمل وتفقد قادته الى بلدية قصر البخاري، زار فيها المستشفى البلدي، دعا الى وجوب تحسين الخدمة العمومية لصالح المرضى.

كما اتخذ جملة من القرارات من بينها تزويد المستشفى بالماء الصالح للشرب 24/24 سا دون انقطاع.

كما شدد اللهجة على القائمين على مستشفى قصر البخاري لعدم تكرار الوقوع في نفس الاشكال مرة أخرى.

وأمر باصلاح العطب من طرف مديرية الموارد المائية الذي تسبب لتذبذب في عملية تزويد البلديات المتضررة، وإعادة عملية ضخ المياه تدريجيا وبصفة عادية مساء اليوم.

وللإشارة فان والي المدية طمأن مرضى القصور الكلوي بأن مشروع تجديد الآلات مسجل، وهذا لاقتناء عدد معتبر من معدات تصفية الدم، وان مستشفى قصر البخاري سيتم تزويده بهذه الآلات منتصف الشهر القادم.


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