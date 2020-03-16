المدية: تسجيل أوّل حالة مشتبه في إصابتها بـ كورونا

أعلن مدير الصحة بولاية المدية اليوم الإثنين عن تسجيل أوّل حالة مشتبه فيها بالإصابة بفيروس كورونا بالمدينة.

وحسب مصادر النهار اونلاين فإنه يتعلق الأمر برجل يبلغ من العمر 47 سنة يشتغل مقاول وينحدر من مدينة المدية.

المريض يعاني من هذه الحالة منذ ستة ايام ولم يتماثل للشفاء الامر الذي دفعه الى دخول بمستشفى محمد بوضياف مساء اليوم.

وحسب الطاقم الطبي بالمستشفى فإن المريض مشتبه إلى حد كبير بعد ظهور كل الأعراض كورونا.

وسيتم التأكد من الحالة إلى غاية وصول نتائج التحاليل من معهد باستور غدا مساءا اوبعد يواجد حاليا في الحجر الصحي.

هذا وقد صرح المريض انه يكون قد تعرض للعدوى بعد ذهابه الى العاصمة والبليدة.