المدية: تسجيل 464 مخالف لإجراءات الحجر ووضع 115 مركبة بالمحشر

تسهر مصالح أمن ولاية المدية، على تطبيق اجراءات الحجر الصحي الموسع، بتسخير كافة الامكانيات المادية والبشرية.

ويأتي ذلك، لضمان التزام المواطنين بهذه الاجراءات، خاصة ما تعلق باجراءات الحجر الصحي، وحظر التجوال المفروض من الساعة 15.00 زوالا، وإلى غاية 07.00 صباحا.

وحسب بيان لذات المصلحة الأمنية، اليوم الأحد، شرعت مصالح الشرطة على فرض عقوبات صارمة ضد المخالفين خاصة من الفئة الشبابية، الذين لم يلتزموا بإجراءات الحجر، وفرض العقوبات المقررة عليهم.

أين تم تسجيل 464 مخالف لإجراء الحجر من طرف الاشخاص، كما تم وضع 115 مركبة

في المحشر لمخالفة اصحابها لإجراءات الحجر، بالإضافة إلى 20 دراجة نارية.

هذا وبالإضافة إلى معالجة 9 قضايا في اطار المضاربة للمواد الواسعة الاستهلاك، تم توقيف من خلالها 12 شخص، وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة، يضيف البيان.