المدية.. تسمم امرأتين بالغاز

تعرضت امرأتان للتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء، بالمكان المسمى باب لقواص ببلدية المدية.

من جهتها أوضحت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت من أجل إسعاف شخصين تعرضا للتسمم. بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء، بالمكان المسمى باب لقواص،بلدية ودائرة المدية.

حيث خلّف الحادث تسمم امرأتين تبلغان من العمر 20 و 50 سنة في حالة غثيان و صعوبة في التنفس تم إسعافهما و نقلهما إلى المستشفى المحلي.

