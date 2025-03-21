المدية.. تسمم شخصين بغاز أحادي أكسيد الكربون في تابلاط

تدخلت مصالح الحماية المدنية، ممثلة في الوحدة الثانوية لدائرة تابلاط، من أجل إنقاذ شخصين. تعرضا للتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من موقد يعمل بقارورة غاز البوتان، داخل حمام منزلهما العائلي.

ووقع الحادث في حي 40 مسكناً ببلدية مزغنة، دائرة تابلاط. وخلّف تعرض شخصين، الأولى (51 سنة)، كانت فاقدة للوعي وتعاني من ضيق في التنفس. والأخرى طفلة تبلغ من العمر 11 عامًا، تعاني من ضيق في التنفس وحروق من الدرجة الثانية في الوجه واليد اليمنى والحوض.

تم إسعاف الضحيتين ونقلهما على وجه السرعة إلى المستشفى المحلي لدائرة تابلاط لتلقي العلاج اللازم.