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أخبار الجزائر

المدية.. تسمم شخصين بغاز أحادي أكسيد الكربون

بقلم ع.ع
المدية.. تسمم شخصين بغاز أحادي أكسيد الكربون
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أصيب شخصين بتسمم جراء استنشاق بغاز احادي اكسيد الكربون المنبعث من المدفأة بحي أول نوفمبر بلدية و دائرة  البرواقية ولاية المدية.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أن اسعافاتها تدخلت على الساعة 02سا12د، من أجل الحادث. مشيرة أنه خلف إصابة شخصين ( ذكر و أنثى ) باختناق وضيق في التنفس يبلغان من العمر 51 و 57 سنة. تم اسعافهما و نقلهما الى المستشفى المحلي .

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