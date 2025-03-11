المدية.. تسمم طفلة بغاز أحادي أكسيد الكربون

سجلت مصالح الحماية المدنية، حادث تسمم شخص بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من السخان الماء داخل منزل، بحي 800 مسكن، ببلدية البرواقية ولاية المدية.

وافادت المصالح نفسها، انها تدخلت مصالحنا على الساعة 00سا 02د، من أجل حادث تسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون. المنبعث من السخان الماء داخل منزل، بحي 800 مسكن، ببلدية و دائرة البرواقية.

حيث خلف حادث تسمم طفلة تبلغ من العمر 16سنة، لها ضيق في التنفس. تم إسعافها و نقلها إلى المستشفى المحلي.

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